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Мунар в трёх сетах обыграл Тиафо на турнире Next Gen ATP Finals в Милане

Мунар в трёх сетах обыграл Тиафо на турнире Next Gen ATP Finals в Милане
Теннис / ATP

Испанец Хауме Мунар нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо на турнире Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). Мунар победил в трёх сетах со счётом 4:1, 4:3 (7:3), 4:1.

Продолжительность матча составила 59 минут. Мунар, занимающий 76-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта. Его соперник, 40-я ракетка мира, ни разу не подал навылет и допустил 1 двойную ошибку. Ранее соперники друг с другом никогда не встречались.

Мунар одержал первую победу на турнире в Милане и вышел на второе место в группе. Ранее испанец потерпел два поражения подряд. Тиафо после этого поражения оказался на последнем месте в группе и лишился шансов на выход в плей-офф. Первое место в группе занимает грек Стефанос Циципас, одержавший две победы. На второе место кроме Мунара претендует поляк Хуберт Хуркач. Он сможет занять второе место, если обыграет Циципаса.

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08 ноября 2018 года, четверг. 16:10 МСК
Милан-U21. Группа А
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
40
США
1:4
   3
3:4
7   
1:4
 
 
Хауме Мунар
Хауме Мунар
76
Испания
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