Мунар в трёх сетах обыграл Тиафо на турнире Next Gen ATP Finals в Милане

Испанец Хауме Мунар нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо на турнире Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). Мунар победил в трёх сетах со счётом 4:1, 4:3 (7:3), 4:1.

Продолжительность матча составила 59 минут. Мунар, занимающий 76-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта. Его соперник, 40-я ракетка мира, ни разу не подал навылет и допустил 1 двойную ошибку. Ранее соперники друг с другом никогда не встречались.

Мунар одержал первую победу на турнире в Милане и вышел на второе место в группе. Ранее испанец потерпел два поражения подряд. Тиафо после этого поражения оказался на последнем месте в группе и лишился шансов на выход в плей-офф. Первое место в группе занимает грек Стефанос Циципас, одержавший две победы. На второе место кроме Мунара претендует поляк Хуберт Хуркач. Он сможет занять второе место, если обыграет Циципаса.