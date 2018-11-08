Генменеджер арены O2: на Итоговом турнире будет сокращено использование пластика

Джон Лэнгфорд, генеральный менеджер арены O2, на которой проводится Итоговый чемпионат ATP, сообщил о сокращении использования пластика во время соревнований.

«Наше видение заключается в том, чтобы «O2 Арена» соответствовала принципам ответственного ведения бизнеса. Мы хотим использовать «зелёные» технологии. И мы очень рады, что в данном направлении будем сотрудничать с ATP», — цитирует Лэнгфорда пресс-служба ATP.

Во время проведения турнира игрокам и зрителям будут давать многоразовые бутылки. Также организаторы планируют установить кулеры и станции с питьевой водой. Игрокам разрешат использовать стеклянные бутылки.

Зрителям для алкогольных напитков предложат многоразовые стаканы, которые можно будет забрать с собой в качестве сувенира. Мусор, который останется после соревнований, будет отправлен на переработку. Кроме того корты после окончания турнира разберут, чтобы вновь использовать их в следующем году.