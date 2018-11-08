Мунар: я сделал всё, что мог, теперь моя судьба в чужих руках

Испанский теннисист Хауме Мунар прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо на турнире Next Gen ATP Finals в Милане (Италия). Мунар победил Тиафо в трёх сетах и вышел на промежуточное второе место в своей группе. Для выхода в плей-офф Мунару необходимо, чтобы грек Стефанос Циципас победил поляка Хуберта Хуркача.

Стало ли удачное начало матча залогом победы? Наверное, да. В прошлых матчах мне было тяжело, мы играем по новым правилам, нужно было привыкнуть. Сегодня я чувствовал уверенность.

Уровень моей игры растёт на этом турнире. Надеюсь, что у меня будет ещё шанс сыграть завтра. Теперь уже от меня ничего не зависит, моя судьба в чужих руках. Но даже если я не пройду в плей-офф, буду рад, что сегодня сыграл хорошо.

Я сделал всё, что мог. Теперь остаётся только ждать. И это тоже непросто», — цитирует Мунара пресс-служба ATP.

Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане В столице итальянской моды проходит 2-й в истории итоговый чемпионат U21. Циципас, Рублёв, де Минор хотят стать чемпионами поколения Next.