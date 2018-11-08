Кермод: Брексит – один из факторов выбора места проведения Итогового турнира

Президент ATP Крис Кермод поделился мнением о дальнейших перспективах Лондона на проведение Итогового чемпионата ATP. Действующий договор на проведение турнира истекает в 2020 году. Руководству ATP предстоит решить, сохранит ли Лондон право на проведение соревнований или его получит один из других городов. В общей сложности на турнир претендуют около 40 городов.

«Брексит будет одним из факторов при выборе места проведения турнира. Мы пока ещё не обсуждали этого аспекта, но в ближайшие годы мы будем учитывать его.

Нам нужны заполненные стадионы. Это важнейший показатель при выборе места проведения турнира. В этом плане с Лондоном могут конкурировать около 10 городов. Позиции Лондона остаются сильными, но и другие города проявляют большой интерес.

Мы рассматриваем все варианты. Пока мы не устанавливаем никаких ограничений, не пытаемся выбрать какую-то одну модель.

У этого турнира богатая история, связанная с проведением в разных городах. Но стоит ли нам ещё продолжать, или лучше остановиться на одном месте?» — цитирует Кермода The Evening Standard.