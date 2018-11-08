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Тренер Рублёва – во время матча с Каруаной: верь в себя, ты хорошо играешь!

Тренер Рублёва – во время матча с Каруаной: верь в себя, ты хорошо играешь!
Теннис / ATP

Пресс-служба ATP опубликовала переговоры Андрея Рублёва со своим тренером во время матча с итальянцем Лиамом Каруаной на турнире Next Gen ATP Finals в Милане (Италия). Организаторы в этом году внедрили новые правила на турнире. Теперь игроки могут переговариваться с тренерами с помощью гарнитуры. Рублёв в Милане обыграл Каруану в трёх сетах.

«Тебе нужно лучше отбивать мяч. И всё! Ты хорошо играешь. В конце сета ты был немного нервным, но ты играешь хорошо! Верь в себя», — сказал тренер Рублёва Фернандо Винсенте во время переговоров.

Эта победа стала для Рублёва второй на турнире. Россиянин вышел на промежуточное второе место, но судьба путёвок в плей-офф решится в матче Алекс де Минор (Австралия) – Тейлор Фритц (США). Де Минор одержал две победы, у Фритца – одна победа. В случае победы американца над представителем Австралии сразу у трёх игроков будет по две победы. Тогда надо будет считать сеты.

Матч де Минор – Фритц состоится сегодня, 8 ноября. Начало встречи – в 21:30 по московскому времени.

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