Рублёв: в матче с Каруаной каждое очко превращалось в матч-пойнт

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Лиамом Каруаной на турнире ATP Next Gen Finals в Милане (Италия). Рублёв победил в трёх сетах, повысив свои шансы на выход в полуфинал.

«Что больше всего порадовало в моей игре? Даже не знаю, я пытался бороться за каждый мяч, старался выиграть каждое очко. Рад, что закончил этот матч в трёх сетах, было тяжело. Матч был непростым.

Теперь посмотрим, как сыграют де Минор и Тейлор. Здесь на турнире всё очень быстро меняется.

Конечно, я понимал, что мне надо было сегодня победить в трёх сетах, добиться лучшей разницы по сетам, чтобы повысить шансы на выход в плей-офф. Было большое давление, каждое очко превращалось в матч-пойнт», — сказал Рублёв в интервью пресс-службе ATP.

Эта победа стала для Рублёва второй на турнире. Россиянин вышел на промежуточное второе место, но судьба путёвок в плей-офф решится в матче Алекс де Минор (Австралия) – Тейлор Фритц (США). Де Минор одержал две победы, у Фритца – одна победа. В случае победы американца над представителем Австралии, сразу у трёх игроков будет по две победы. Тогда надо будет считать сеты.

Матч де Минор – Фритц состоится сегодня, 8 ноября. Начало встречи – в 21:30 по московскому времени.

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