Де Минор: люблю футбол, но, если бы не теннис, стал бы игроком в гольф

Австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал о своих увлечениях. Де Минор назвал свою любимую футбольную команду и рассказал, каким видом спорта занимался бы, если бы не теннис.

«Мне очень нравится футбол. Любимая команда — мадридский «Реал». Вообще, моя мама давно интересует футболом. Мне не удаётся смотреть все матчи из-за частых перелётов. Наверное, мой интерес к футболу объясняется моими корнями (отец Алекса уругваец, а мать испанка. — Прим. «Чемпионата»). Мне также нравится играть в гольф. Наверное, я был бы профессиональным гольфистом, если бы не теннис», — цитирует де Минора Gazzetta dello Sport.

В настоящее время австралийский теннисист находится в Милане (Италия), где он принимает участие в турнире Next Gen ATP Finals.