Ди Паскуале: Хачанов — игрок уровня четвертьфинала или полуфинала ТБШ

Экс-теннисист из Франции Арно ди Паскуале, третий призёр Олимпиады-2000, который в матче за бронзу выиграл у Роджера Федерера, оценил карьерные перспективы россиянина Карена Хачанова.

«Да, я слышал о Хачанове, конечно. Но в плане ожиданий он не был на уровне Доминика Тима или Стефаноса Циципаса. Он не был игроком такого калибра.

В любом случае я думаю, что Хачанов сможет добиваться высоких результатов. Но станет ли он игроком, который постоянно находится в топ-10 рейтинга ATP? Думаю, что его уровень игры позволяет рассчитывать на попадание в четвертьфинал или полуфинал турнира «Большого шлема». Но я не уверен, что ему по силам побеждать на таких турнирах.

Хачанов выиграл все четыре финала за свою карьеру? Это показывает, что он игрок, который любит большие матчи. Карен силён в плане контроля эмоций. Вне зависимости от того, в какой форме был Новак Джокович, Хачанов провёл сильный матч.

Сможет ли Хачанов стать игроком с успешной карьерой? У него есть всё для этого, но на пути к успеху нужно преодолеть множество препятствий. Он прогрессирует», — цитирует ди Паскуале L’Equipe.