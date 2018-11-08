Матьё: меня впечатлило поведение Хачанова на турнире в Париже

Француз Поль-Анри Матьё, участник финала Кубка Дэвиса—2002, проигравший решающий матч Михаилу Южному с 2:0 по партиям, признался, что россиянин Карен Хачанов впечатлил его своей игрой на турнире серии «Мастерс» в Париже. Хачанов в финале турнира победил в двух сетах серба Новака Джоковича, первую ракетку мира.

«Хачанов удивил меня своим поведением и настроем на турнире. Есть простые знаки и показатели. Достаточно посмотреть на то, как игрок ведёт себя после победы в полуфинале такого соревнования. Карен после победы в полуфинале даже не подпрыгнул, будто выход в финал был для него нормальным планом. Даже когда он выиграл турнир, он не стал бросаться на землю», — цитирует Матьё L’Equipe.

После победы на турнире в Париже Хачанов поднялся на 11-ю строчку в рейтинге ATP.