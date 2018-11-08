Тим: с нетерпением жду Итоговый чемпионат, очень хочу успешно выступить

Австрийский теннисист Доминик Тим признался, что с нетерпением ждёт начало Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне. Австриец считает, что готов к соревнованиям, на которые приедут восемь лучших игроков сезона. Два года назад Тим уже принимал участие в турнире, но не смог выйти в плей-офф.

«Я жду начало этой недели в Лондоне. Конечно, в моей голове давно находятся мысли о турнире в Лондоне. Я очень хотел быть там, попадание на Итоговый турнир было важное целью на сезон.

Я играю намного лучше, чем два года назад. Чувствую себя свежим, более опытным. Очень хочется впервые выйти в полуфинал», — цитирует Тима Kleine Zeitung.

Соперниками Тима на групповом этапе будут швейцарец Роджер Федерер, представитель ЮАР Кевин Андерсон и японец Кей Нисикори.