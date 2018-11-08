Карловский пробился в четвертьфинал челленджера в Ноксвилле

Российский теннисист Евгений Карловский вышел в четвертьфинал челленджера в Ноксвилле (США). Во втором круге турнира Карловский в трёх сетах победил американца Брэдли Клана (3). Матч завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Карловский выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и сделал два брейк-пойнта. Его соперник 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки.

В четвертьфинале соперником Карловского станет победитель матча Петер Полански (Канада) – Кристофер Юбэнкс (США).

В прошлом году турнир в Ноксвилле выиграл представитель Канады Филип Пеливо, который в финале оказался сильнее Дениса Кудлы из США. В этом сезоне первый номер посева получил американец Теннис Сандгрен.