Рублёв вышел в полуфинал турнира Next Gen ATP Finals в Милане

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). Рублёв получил путёвку в плей-офф после того, как его потенциальный конкурент, американец Тейлор Фритц, не сумел победить австралийца Алекса де Минора с нужным счётом.

Перед заключительным матчем группового этапа де Минор гарантировал себе выход в следующий раунд. У Рублёва было две победы при разнице сетов 7-5. У Фритца была одна победа при разнице сетов 5-4. Таким образом, Фритцу для продолжения борьбы на турнире нужно было победить де Минора со счётом 3-0 или 3-1. Тейлор уступил первые два сета де Минору. Этот матч ещё продолжается.

Напомним, Рублёв на турнире в Италии обыграл Фритца и итальянца Лиама Каруану.