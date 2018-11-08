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Де Минор обыграл Фритца на турнире Next Gen ATP Finals

Де Минор обыграл Фритца на турнире Next Gen ATP Finals
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор обыграл американца Тейлора Фритца на групповом этапе турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). Матч завершился со счётом 4:3 (10:8), 4:1, 4:2.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. 31-я ракетка мира де Минор исполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее соперники встречались лишь однажды, тогда победу также одержал де Минор.

Алекс в итоге занял первое место в своей группе, одержав три победы подряд. Второе итоговое место занял Андрей Рублёв, выигравший два матча. Фритц стал третьим с одной победой, а турнирную таблицу замкнул итальянец Лиам Каруана, потерпевший три поражения. Де Минор и Рублёв квалифицировались в полуфинал.

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08 ноября 2018 года, четверг. 21:40 МСК
Милан-U21. Группа В
Матч окончен
Алекс де Минор
Алекс де Минор
31
Австралия
   10
4:3
8   
4:1
4:2
 
 
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
47
США
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