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Де Минор: первый сет в матче с Фритцем был решающим

Де Минор: первый сет в матче с Фритцем был решающим
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над американцем Тейлором Фритцем на турнире Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). Матч завершился со счётом 4:3 (10:8), 4:1, 4:2. Де Минор выиграл уже третий матч на турнире и вышел в полуфинал с первого места в своей группе. В первом сете матча Фритц не реализовал шесть сет-пойнтов.

«Мне пришлось подниматься. Я сильно уступал в счёте, но затем сумел вернуться с помощью нескольких классных ударов и длительных розыгрышей. Думаю, первый сет сыграл важнейшее значение. После такого уже было легче», — цитирует де Минора пресс-служба ATP.

Помимо Алекса, в плей-офф из этой группы вышел также россиянин Андрей Рублёв, одержавший две победы на групповом этапе. Своё единственное поражение Рублёв потерпел от де Минора.

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