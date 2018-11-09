Тарпищеву вручили орден Славы II степени в Мордовии

8 ноября президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был награждён орденом Славы II степени за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Мордовия. Соответствующий указ подписал глава Мордовии Владимир Волков, сообщает пресс-служба ФТР.

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Тарпищев — заслуженный тренер СССР и России. Родился 7 марта 1948 года в Москве. С детства активно занимался спортом, играл в футбол и хоккей с мячом. В 1956 году после полученной на футбольной тренировке травмы пришёл в большой теннис.

Тарпищев был назначен президентом Всероссийской теннисной ассоциации в 1999 году. С 2002 года организация функционирует под названием Федерация тенниса России.