Родина вышла в четвертьфинал челленджера в Лиможе

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на челленджере в Лиможе (Франция) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал. Родина в матче второго круга в двух сетах переиграла француженку Одри Алби. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Родина, занимающая 88-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 393-е место в рейтинге WTA, выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Ранее пути соперниц не пересекались.

Соперницей Родины по четвертьфиналу станет румынка Ана Богдан (7).

Призовой фонд турнира в Лиможе составляет $ 125 тыс. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.