Мастер-класс Касаткиной для Осаки назван самым забавным моментом сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этот раз были названы самые забавные и яркие моменты, случившиеся на корте и за его пределами.

Первое место занял мастер-класс от россиянки Дарьи Касаткиной для японки Наоми Осаки по выполнению «твиннера».

Видео доступно в аккаунте WTA в YouTube.

На второй позиции оказалось возвращение действующей чемпионки россиянки Елены Весниной на турнир в Индиан-Уэллсе, где она увидела фреску со своим изображением.

Видео доступно в аккаунте турнира в Индиан-Уэллсе в YouTube.

На третьем месте оказалось решение чешской пары Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова взять себе прозвище Angry Birds.

Также были отмечены финалистки турнира Moscow River Cup сербка Ольга Данилович и Анастасия Потапова и представительница Беларуси Арина Соболенко, которая на матч «Элит Трофи» вынесла ребёнка на руках.

Видео доступно в «твиттере» WTA.

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