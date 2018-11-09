Мастер-класс Касаткиной для Осаки назван самым забавным моментом сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этот раз были названы самые забавные и яркие моменты, случившиеся на корте и за его пределами.
Первое место занял мастер-класс от россиянки Дарьи Касаткиной для японки Наоми Осаки по выполнению «твиннера».
Видео доступно в аккаунте WTA в YouTube.
На второй позиции оказалось возвращение действующей чемпионки россиянки Елены Весниной на турнир в Индиан-Уэллсе, где она увидела фреску со своим изображением.
Видео доступно в аккаунте турнира в Индиан-Уэллсе в YouTube.
На третьем месте оказалось решение чешской пары Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова взять себе прозвище Angry Birds.
Также были отмечены финалистки турнира Moscow River Cup сербка Ольга Данилович и Анастасия Потапова и представительница Беларуси Арина Соболенко, которая на матч «Элит Трофи» вынесла ребёнка на руках.
Видео доступно в «твиттере» WTA.