Циципас: я счастлив быть звездой

Греческий теннисист Стефанос Циципас после матча с поляком Хубертом Хуркачем подвёл итоги своего выступления на групповом этапе Next Gen Finals в Милане (Италия).

20-летний уроженец Афин одержал в группе три победы. Сегодня, 9 ноября, в полуфинале турнира Циципас сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. В другом поединке представителю Испании Хауме Мунару будет противостоять Алекс де Минор из Австралии.



«Хуркач – хороший теннисист, я раньше играл против него. Я действительно доволен этой победой. Я великолепно действовал с самого начала и до конца поединка.



Чувствую себя хорошо. Я много работаю для каждого матча. Приятно быть частью этого соревнования. Я счастлив быть звездой. Знаю, что есть ещё одна, которая в другой группе также выиграла три встречи. Так что турнир ещё не закончился», — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.