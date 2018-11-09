Федерер: я не считаю себя выше других из-за своих рекордов

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер признался, что никогда не мечтал устанавливать рекорды, а хотел лишь наслаждаться игрой и радовать зрителей.

«Я не считаю себя выше других из-за своих рекордов. Если бы не достижения игроков прежних лет, ничего бы этого не было. Они вдохновляли меня. Однако сравнивать теннисистов из разных поколений бессмысленно.

СМИ постоянно утверждают: «Если Федерер выиграет, то случится то-то», «если он добьётся этого результата, то станет лучшим игроком всех времён». Когда я начал играть в теннис, то ни о чём таком не думал. Я не мечтал о рекордах, а хотел быть счастливым. Рекорды пришли позже. В детстве я мечтал играть перед 50 тысячами зрителей и радовать их. Надеюсь, у меня получилось", — приводит слова Федерера Tennis Wolrd USA.

В рейтинге ATP уроженец Базеля в настоящее время занимает третью строчку.