Филиппуссис рассказал о моменте, который изменил ход карьеры Федерера

Бывшая восьмая ракетка мира австралиец Марк Филиппуссис выразил восхищение профессионализмом швейцарца Роджера Федерера.

«У Федерера профессиональный подход ко всему. Он отлично составляет график своих выступлений, чтобы подходить к важнейшим турнирам в лучшей форме. Он очень умный игрок, который выходит на пик формы в нужный момент.

Когда он начал выступать, мы все знали, что Роджер невероятно талантлив, но его слабостью была психология. Когда он проигрывал, то просто бросал играть. Думаю, поворотным моментом стал четвёртый круг Уимблдона 2003 года. Он был не в лучшем состоянии и был близок к тому, чтобы сняться с турнира, но всё же продолжил бороться и не сдался. В итоге он завоевал титул, и это заложило основу его карьеры", — цитирует Филиппуссиса Tennis World USA.

В финале Уимблдона 2003 года Федерер победил Филиппуссиса со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:3).