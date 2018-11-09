Мунар: испытываешь особые чувства, когда дети следят за тобой и пытаются учиться

Полуфиналист турнира Next Gen Finals в Милане (Италия) испанец Хауме Мунар, являющийся выпускником Академии Рафаэля Надаля, рад, что студенты и сотрудники ежедневно на занятиях анализируют его игру. По словам 21-летнего теннисиста, он стремится быть образцовым примером для детей.



«Это эмоционально. Испытываешь особые чувства, когда люди следят за тобой и пытаются учиться. Я имею ввиду детей, которых каждый день встречаю в академии, когда тренируюсь. Я просто стараюсь делать всё, чтобы стать образцом для них.



Конечно, самый мотивирующий пример в академии – Рафа. Я общался с ним, он переживает сложный период. Но я знаю, что он вернётся и станет ещё сильнее, как делал уже много раз. Уверен, Надаль снова будет лучшим в мире», — приводит слова Мунара официальный сайт турнира.

В 1/2 финала Next Gen Finals Мунар 9 ноября сыграет против австралийца Алекса де Минора.