Де Минор: я горжусь своими усилиями и жду, что будет дальше

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свой выход в полуфинал турнира Next Gen Finals, который проходит в Милане (Италия).

19-летний уроженец Сиднея одержал в группе три победы и занял первое место. Его следующим соперником станет представитель Испании Хауме Мунар. Матч пройдёт сегодня, 9 ноября. В другой паре Стефанос Циципас из Греции сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

«Во время своего выхода на корт всегда хочу выложиться на 150 процентов. Я действительно горжусь своими усилиями. С нетерпением жду, что будет дальше.

На каждый матч выбирается разная тактика. На следующий день также всё будет иначе. Хочу продолжать то, что я делаю. Я хорошо играю и уверен в своих силах", — приводит слова де Минора официальный сайт турнира.