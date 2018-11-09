Циципас: думаю, я заслужил победу на Next Gen Finals

Греческий теннисист Стефанос Циципас дал свой комментарий накануне полуфинала турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) с россиянином Андреем Рублёвым. Игра состоится сегодня, 9 ноября.

В другом матче 1/2 финала представитель Австралии Алекс де Минор встретится с Хауме Мунаром из Испании.

«По сравнению с прошлым годом я улучшил свои результаты. Думаю, я заслужил первое место на этом турнире. Но мне нужно оставаться скромным и делать вид, будто соперники играют лучше меня. Сделаю всё возможное, чтобы показать хороший теннис и выиграть трофей.

С Рублёвым будет битва. Ожидаю сложный матч. Ради победы мне придётся тяжело работать», — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.

В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.