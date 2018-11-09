Новак Джокович получил награду ATP «Возвращение года», Вайда – «Тренер года»

Сербский теннисист Новак Джокович удостоился награды от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «Возвращение года». Помимо неё на награду претендовали: Джейсон Кублер (Австралия), Джон Миллман (Австралия) и Кей Нисикори (Япония). Стоит отметить, что победителя выбирали действующие игроки ATP тура.

Стоит отметить, что тренер Новака Марьян Вайда получил награду ATP «Тренер года».

Перенеся операцию на локте в середине прошлого сезона, Новак тяжело входил в 2018 год. Ещё в июне он имел баланс побед и поражений 14:8 и располагался на 22-й строчке в мировом рейтинге ATP.

Тем не менее начиная с травяного сезона 31-летний теннисист проиграл лишь три матча из 35 сыгранных и стал чемпионом четырёх турниров, в том числе двух соревнований «Большого шлема». Такие результаты позволили ему впервые за три года вернуться на первую строчку в рейтинге ATP.



Всего в 2018 году Джокович провёл 60 матчей, в 49 из них одержав победы. 11 ноября серб стартует на Итоговом турнире ATP. Его соперниками по групповому этапу станут американец Джон Иснер, немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич.