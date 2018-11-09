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Новак Джокович — теннисист года по версии ATP

Новак Джокович — теннисист года по версии ATP
Теннис / ATP

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович удостоился награды от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «Теннисист года». Ранее он же стал обладателем награды «Возвращение года».

В текущем сезоне 31-летний Джокович провёл 60 матчей, в 49 из которых сумел одержать победы. На его счету четыре трофея – Новак побеждал на «Мастерсах» в Цинциннати (этот успех позволил ему собрать карьерный шлем из турниров данной серии) и Шанхае. Ещё два успеха пришлись на турниры «Большого шлема» – серб выиграл на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Текущий сезон Джокович гарантированно завершит на первой строчке рейтинга ATP.

11 ноября Джокович стартует на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Его соперниками по групповому этапу станут американец Джон Иснер, немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич.

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