Донской уступил Бахингеру и не сумел выйти в полуфинал челленджера в Братиславе

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти в полуфинал турнира серии «челленджер» в Братиславе (Словакия). В четвертьфинальном матче второй сеяный Донской уступил немецкому теннисисту Маттиасу Бахингеру со счётом 4:6, 6:7 (6:8).



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Донской выполнил 4 эйса и допустил 1 двойную ошибку. Взять подачу соперника россиянин шансов не имел. Бахингер 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.



За выход в финал соревнований Бахингер поспорит с победителем пары Сергей Стаховский (Украина) – Александр Бублик (Казахстан).



Призовой фонд мужского турнира в Братиславе превышает $ 125 тыс. Турнир завершится 11 ноября. Действующим победителем соревнований является немец Петер Гоёвчик.