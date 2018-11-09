Александрова обыграла Пармантье в четвертьфинале турнира в Лиможе

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на челленджере в Лиможе (Франция) под восьмым номером, вышла в полуфинал. В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в двух партиях обыграла представительницу Франции Полин Пармантье (3) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.



Екатерина 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований в Лиможе Александрова поспорит с победительницей поединка Татьяна Мария (Германия, 6) — Вера Звонарёва (Россия).



Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

Родина опустилась на 88-ю строчку в рейтинге WTA, Александрова — на 93-ю