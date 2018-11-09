Циципас получил награду ATP «Прогресс года»

Греческий теннисист Стефанос Циципас был удостоен награды от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «Прогресс года». Помимо него на награду претендовали итальянец Марко Чеккинато (поднялся со 109-й строчки рейтинга на 19-ю), австралиец Алекс де Минор (с 208-й на 31-ю) и Кайл Эдмунд (с 50-й на 15-ю).



Циципас в 2018 году сделал рывок в рейтинге ATP на 75-й позиций – с 91-й на 16-ю. Подобный прогресс ему обеспечили участия в финалах турниров в Барселоне и Торонто и дебютная победа в рамках соревнований ATP, которая случилась в Стокгольме. В 84 матчах, которые он провёл в завершающемся сезоне, он добыл 54 победы.

Ранее стало известно о других наградах ATP по итогам года. Серб Новак Джокович стал теннисистом года и добыл приз «Возвращение года», а Алекс де Минор стал новичком года.

Циципас: я счастлив быть звездой