Квитова может принять участие во втором дне финала Кубка Федерации

Чешская теннисистка Петра Квитова не сыграет в первый день финала Кубка Федерации, сообщает Eurosport.

В финальном матче встретятся сборные Чехии и США, игры состоятся в Праге (Чехия). В первый день соревнований, 10 ноября, Барбора Стрыцова сыграет с Софией Кенин. Затем Катерина Синякова встретится с Элисон Риске.

Квитова, испытывавшая проблемы со здоровьем в середине недели, может выйти на корт 11 ноября. Ранее чешки потеряли Каролину Плишкову, которая отказалась сыграть из-за травмы.

«После того как стали известны составы, мы считали себя явными фаворитами. Но теперь шансы стали более равными. Матч будет интересным», — цитирует капитана сборной Чехии на Кубке Федерации Петра Палу CTK.