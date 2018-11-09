Борг: сыну всегда будут напоминать о моей карьере, это — обуза

Легендарный шведский теннисист, победитель 11 турниров «Большого шлема» Бьорн Борг рассказал о желании своего 15-летнего сына Лео стать профессиональным игроком. Ранее Лео Борг сыграл в квалификации турнира в Стокгольме, но не сумел выйти в основную сетку.

«Лео будут всегда напоминать о моей карьере. И это обуза. Я не хочу на него давить, стараюсь ограждать его от давления. Это задача родителей. Мы хотим ему помочь. Единственным давлением должно быть желание развиваться», — цитирует Бьорна The New York Times.

В Стокгольме во время турнира Лео Борг получил приз в размере $ 11 тыс. Его признали лучшим игроком в возрастной категории до 16 лет. Лео пробился в финалы четырёх крупнейших юниорских турниров в Швеции, выиграв два из них.