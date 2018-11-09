Жена Борга: сын в детстве сказал Бьорну, что тот ничего не понимает в теннисе

Супруга легендарного шведского теннисиста Бьорна Борга Патрисия Остфельд рассказала о забавном случае, который произошёл пять лет назад. Их сын Лео, который сейчас считается одним из самых талантливых теннисистов-юниоров Швеции, проявлял интерес к теннису. Однажды Бьорн решил дать совет сыну, но тот лишь отмахнулся.

«Однажды Бьорн что-то советовал Лео, сказал тому, чтобы тот выходил вперёд. В ответ Лео лишь отмахнулся: «Ты ничего не понимаешь в теннисе!» После этого Бьорн пообещал, что сын ничего про теннис ли него не услышит», — цитирует Патрисию The New York Times.

Во время турнира в Стокгольме Лео Борг получил приз в размере $ 11 тыс. Его признали лучшим игроком в возрастной категории до 16 лет. Лео пробился в финалы четырёх крупнейших юниорских турниров в Швеции, выиграв два из них. На турнире в Стокгольме он в 15-летнем возрасте принял участие в квалификации.

15-летний сын Бьорна Борга сыграет в квалификации турнира в Стокгольме