Федерер: доволен тем, как сложился сезон

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перед стартом Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Англия) признался, что доволен текущим сезоном. 37-летний швейцарец в 2018 году выиграл Australian Open, завоевав 20-й титул на турнирах «Большого шлема».

«Если бы в прошлом году я знал, как сложится нынешний сезон, я бы согласился на такое. Я очень рад, что выиграл турнир «Большого шлема». Очень доволен тем, как играл в течение сезона. Возможно, Уимблдон и US Open сложились неудачно. Но, пожалуй, именно эти турниры и стали лишь двумя разочарованиями.

Я выиграл несколько турниров, стал победителем Australian Open, выиграл домашний турнир в Базеле. Считаю, что я провёл успешный сезон. К тому же я избежал травм на протяжении большой части сезона, поэтому я счастлив», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.