Свитолина: не ожидала от себя победы на Итоговом чемпионате WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Сингапуре. В финале Свитолина в трёх сетах победила американку Слоан Стивенс.

«Это были невероятные эмоции — победить в Сингапуре. Я не ожидала от себя и думаю, что это принесло мне большую уверенность. Турнир был очень тяжёлым. Мы знаем, что там участвуют лучшие восемь игроков, и из-за этого каждая встреча невероятно тяжёлая. Это последний турнир в году, и все пытаются выложиться на сто процентов. Каждый матч был как финал любого другого турнира. Игра отняла много сил — психологических, физических, поэтому турнир сложился так тяжело.

Плана на финальный матч итогового турнира со Стивенс как такового не было, нужно было просто показать свою самую лучшую игру и сильно не задумываться о том, что мне нужно делать. Нужно было просто играть, как на тренировке, как я это делаю уже очень много лет. Всегда думать только позитивно. Если даже проиграла несколько очков подряд, то это не конец света и нужно двигаться дальше. Я просто старалась думать, что это ещё один матч, который нужно выиграть, и это принесло мне победу», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата».