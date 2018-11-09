На челленджере в Лиможе будет российский финал

На челленджере в Лиможе (Франция) определились участники полуфинальных матчей. В заключительную стадию турнира пробились сразу четыре представительницы России. Таким образом, в финале соревнований гарантированно сыграют две россиянки.
В первом полуфинале сыграют Маргарита Гаспарян и Евгения Родина (7). Гаспарян в двух сетах нанесла поражение своей соотечественнице Анне Блинковой. Родина в четвертьфинале была сильнее румынки Аны Богдан (4). Евгении для победы также потребовались лишь два сета.
За вторую путёвку в финал поборются Вера Звонарёва и Екатерина Александрова (8). Звонарёва в тяжёлом матче в трёх сетах переиграла немку Татьяну Марию (6). Александрова в двух сетах нанесла поражение француженке Полин Пармантье (3).
Призовой фонд турнира в Лиможе составляет $ 125 тыс. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.