Федерер: буду рад, если Итоговый чемпионат и дальше будет проходить в Лондоне

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что ему нравится атмосфера, которая царит на «O2 Арене» в Лондоне во время Итогового чемпионата ATP. Федерер высказался также в поддержку сохранения нынешнего места проведения соревнований и в дальнейшем.

«Мне нравится играть на этом турнире. И мне всегда нравилось с тех пор, как я впервые квалифицировался в 2002 году. Быть в числе восьми сильнейших игроков мира — важнейшее достижение.

Здесь, на «O2 Арене», отличные болельщики, великолепная атмосфера. Мне очень нравится и сама арена. Если турнир будет и дальше проводиться здесь, то я поддержу этот выбор. Не знаю, какие есть другие варианты, но если болельщики довольны, игроки тоже, организаторов всё устраивает, то почему бы не оставаться здесь и дальше? Не вижу причин для перемен. В городе очень любят теннис», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.

Текущий контракт ATP с «O2 Ареной» истекает в 2020 году. Лондон уже выразил желание продлить соглашение, но на проведение турнира претендуют и другие города.