Карловский во время четвертьфинала снялся с челленджера в Ноксвилле

Российский теннисист Евгений Карловский завершил выступление на челленджере в Ноксвилле (США). Россиянин во время первого сета четвертьфинала с американцем Кристофером Юбэнксом отказался от продолжения борьбы. Карловский снялся при счёте 1:4 в пользу соперника.

Матч продлился всего 12 минут. За это время 229-я ракетка мира Карловский выполнил 1 эйс, избежал двойных ошибок. Юбэнкс, занимающий 188-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее соперники не встречались.

В полуфинале соревнований Юбэнкс сыграет с американцем Бьорном Фратанджело.

В прошлом году турнир в Ноксвилле выиграл представитель Канады Филип Пеливо, который в финале оказался сильнее Дениса Кудлы из США.