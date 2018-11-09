Де Минор одержал волевую победу над Мунаром и вышел в финал Next Gen ATP Finals

Австралийский теннисист Алекс де Минор стал первым финалистом турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). В полуфинале турнира де Минор нанёс поражение испанцу Хауме Мунару со счётом 3:4 (5:7), 4:1, 4:1, 3:4 (4:7), 4:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. 31-я ракетка мира де Минор выполнил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 76-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее де Минор и Мунар встречались дважды, оба матча выиграл испанец.

В финале турнира в Милане де Минор сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).