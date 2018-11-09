Федерер: сейчас только Джокович может доминировать на Итоговом чемпионате

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне (Англия). Федерер назвал сербского теннисиста Новака Джоковича фаворитом соревнований.

«Доминировать на турнире, в котором принимают участие ведущие игроки, тяжело. Думаю, только Джокович в настоящее время является игроком, который может сказать, что в случае отличной игры он сможет стать победителем турнира.

Но даже ему победа не гарантируется, ведь на закрытых кортах в трёхсотовом формате преимущество в классе нивелируется. Можно быстро растерять преимущество», — цитирует Федерера ESPN.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составляет $ 8,5 млн. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 7:5, 4:6, 6:3.