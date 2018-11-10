Джокович: кто мог подумать, что сезон закончу на первом месте рейтинга?

Первая ракетка мира серб Новак Джокович перед стартом Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне (Великобритания), признался, что текущий сезон стал для него особенным. Джокович стал первым игроком в истории, который, находясь за пределами первой двадцатки рейтинга ATP, сумел подняться на первую строчку.

«Я очень горжусь. Это – особенный год, учитывая, какой путь я преодолел в течение последних 8-10 месяцев. После операции на локте было трудно предположить, что я закончу год на первой строчке.

Тогда я не был готов соревноваться. Но какая-то часть меня верила, что я могу вернуться на свою уровень. Я никогда не думал, что это невозможно. Я просто считал, что это может занять больше времени. В результате, пять месяцев года получились просто великолепными, я выиграл два турнира «Большого шлема», — приводит слова Джоковича ESPN.