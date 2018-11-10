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Рублёв уступил в пяти сетах Циципасу в полуфинале Next Gen ATP Finals

Рублёв уступил в пяти сетах Циципасу в полуфинале Next Gen ATP Finals
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). В полуфинале Рублёв в упорной борьбе уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Матч завершился со счётом 4:3 (7:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (7:2) в пользу Циципаса.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. 15-я ракетка мира Циципас выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта. Рублёв, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Рублёв и Циципас встречались лишь однажды в 2017 году. Тогда победу одержал россиянин.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в Милане.

В финале Next Gen ATP Finals Циципас сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара.

Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане
В столице итальянской моды проходит 2-й в истории итоговый чемпионат U21. Циципас, Рублёв, де Минор хотят стать чемпионами поколения Next.
09 ноября 2018 года, пятница. 23:35 МСК
Милан-U21. 1/2 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
   7
4:3
3   
   5
3:4
7   
4:0
2:4
   7
4:3
2   
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
68
Россия
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