Циципас: победа над Рублёвым? Чувствую себя самым счастливым на планете

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в финал NextGen Finals в Милане. В пяти партиях он обыграл россиянина Андрея Рублёва – 4:3 (7:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (7:2).



«После побед в таких тяжёлых матчах всегда чувствуешь себя отлично. Сегодня я приложил много усилий, мы провели несколько часов на корте и оба сражались, желая победить. Тот кто, празднует в конце такого матча становится самым счастливым человеком на планете. Я очень доволен.



Впереди ещё один матч и я собираюсь выложиться на сто процентов. Знаю, что с Алексом будет тяжело, поэтому я готов к этому. Победа в турнире станет фантастической концовкой сезона», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



Соперником грека по финальному матчу NextGen Finals станет австралиец Алекс де Минор.

Рублёв уступил в пяти сетах Циципасу в полуфинале Next Gen ATP Finals