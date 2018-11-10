Свитолина – лучшая теннисистка октября

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока октября. Победителем опроса стала представительница Украины Элина Свитолина, которая в голосовании опередила белорусскую теннисистку Арину Соболенко, датчанку Каролину Возняцки и американку Стоан Стивенс.



В прошедшем месяце 24-летняя спортсменка выиграла Итоговый турнир WTA в Сингапуре, обыграв в финале Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2. Украинка прошла турнир без поражений, поочерёдно обыграв чешек Петру Квитову и Каролину Плишкову, датчанку Каролину Возняцки, голландку Кики Бертенс и Стивенс.



Успех в Сингапуре позволил Свитолиной завершить 2018 год на четвёртой строчке в рейтинге WTA. Украинское правительство наградило теннисистку званием «Заслуженный мастер спорта».

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