Нисикори: всегда получаю удовольствие от матчей с Федерером

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал участие в Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября. Напомним, японец сыграет в столице Великобритании в результате отказа от участия в соревнованиях аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.



«Квалификация на Итоговый турнир стала удачей. В начале года я не мог представить, что всё закончится так хорошо. До турнира в Монте-Карло я, наверное, играл просто ужасно. Тогда у меня не было никакой уверенности в своей игре.



Очень рад, что начиная с US Open я показываю отличный теннис. Надеюсь, на следующей неделе в Лондоне сыграю хорошо. Стартовый матч против Федерера? Я проиграл ему в Шанхае и Париже, поэтому мне нужно внести коррективы в свою игру. В любом случае, я всегда получаю удовольствие от матчей с Роджером», – цитирует Нисикори The Japan Times.



Соперниками Кея по группе Хьюитта станут швейцарец Роджер Федерер, южноафриканец Кевин Андерсон и австриец Доминик Тим.