Федерер: победа на Итоговом станет победой на Итоговом, а не моим сотым титулом

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер прокомментировал перспективу победы в сотом турнире в карьере на Итоговом турнире ATP в Лондоне.



«Не думаю, что имеет значение, когда именно выиграю сотый трофей в карьере. В любом случае, это будет захватывающе. Тем не менее если это произойдёт в Лондоне, то акцент нужно будет делать на значимости турнира, а не его порядковом номере. Победа на Итоговом турнире станет победой на Итоговом турнире, а не моим сотым титулом», – цитирует Федерера Japan Times.



Соперниками Роджера по группе Хьюитта станут японец Кей Нисикори, южноафриканец Кевин Андерсон и австриец Доминик Тим. Стартовый матч группового этапа 37-летний швейцарец проведёт против Нисикори.

Напомним, победа на домашних соревнованиях в Базеле стала для Федерера 99-й в профессиональной карьере.