Джокович: я плакал два или три дня после операции на локте

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал детали восстановления после операции на локте, которую он перенёс после проигрыша в матче 1/8 финала Australian Open.



«Когда сделали операцию, я просто плакал. Плакал два или три дня. Каждый раз, когда думал о произошедшем, я понимал, что подвёл себя. К счастью, операция оказалась успешной», – цитирует Джоковича The Telegraph.



Напомним, Джокович пропустил большую часть 2017 года из-за травмы локтя. Сыграв только четыре матча в 2018 году, Новак получил рецидив травмы и был вынужден лечь под нож. Вернувшись спустя два месяца, серб выиграл три матча из восьми, однако начиная с турнира в Риме вернулся на победный путь.



В итоге Джокович выиграл четыре турнира, в том числе Уимблдон и Открытый чемпионата США, и сумел гарантировать себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.

Новак Джокович — теннисист года по версии ATP