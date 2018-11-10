Федерер: амбиции Маррея могут стать проблемой на пути к возвращению

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил шансы двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея вернуться на топ-уровень.



«Мне кажется, вернуть уровень, позволяющий находиться в первой тридцатке рейтинга, достаточно легко. Маррей достаточно быстро нашёл свой теннис. Его физические кондиции были далеки от идеала, но общий уровень был хорошим.



Проблема — в амбициях Энди. Он является двукратным олимпийским чемпионом и бывшей первой ракеткой мира. Место в четвертьфиналах не будет его устраивать – первая десятка рейтинга, а следом и пятёрка станет его минимальной целью.



Будет интересно посмотреть на его возвращение и на то, какой путь он выберет. Интересно, как много турниров он будет играть и какие паузы будет брать», – цитирует Федерера Tennis 365.