Циципас: в финале NextGen Finals нужно играть не так, как против Рублёва

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящий финал NextGen Finals в Милане, где его соперником будет представитель Австралии Алекс де Минор.



«Самое большое оружие де Минора – скорость. Да, он очень быстро передвигается по корту, однако и слабые места у него есть, идеальных теннисистов нет.



В финале мне придётся играть не так, как я это делал в игре с Рублёвым. Мне нужно будет оказывать давление, но делать это более грамотно, ведь де Минор ждёт моей агрессии. Мне нужно продемонстрировать терпение и заставить Алекса много передвигаться», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



Напомним, на NextGen Finals предусмотрен матч за третье место. В нём сыграют россиянин Андрей Рублёв и испанец Хауме Мунар, проигравшие свои полуфинальные матчи.

Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане В столице итальянской моды проходит 2-й в истории итоговый чемпионат U21. Циципас, Рублёв, де Минор хотят стать чемпионами поколения Next.