Сегодня, 10 ноября, на турнире Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) состоится матч за третье место, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и испанец Хауме Мунар. Начало поединка запланировано на 21:00 мск. Соперники встречались один раз: в августе Мунар победил Рублёва в двух партиях на турнире в Уинстон-Сейлеме.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Мунар в Милане.
Рублёв на нынешнем турнире в Милане вышел в плей-офф со второго места в своей группе, однако в напряжённом полуфинальном матче уступил греку Стефаносу Циципасу – 3:4, 4:3, 0:4, 4:2, 3:4.
В матче за главный трофей турнира грек встретится с австралийцем Алексом де Минором.
В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, в финале обыграв Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.
Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Мунар в Милане