Кудерметова и Воскобоева вышли в финал турнира в Лиможе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (3) и представительница Казахстана Галина Воскобоева (3) пробились в финальный матч парного разряда челленджера в Лиможе. В трёх партиях они обыграли первых сеяных румынок Михаэлу Бузэрнэску и Монику Никулеску – 4:6, 6:1, 10:4. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.



За главный трофей соревнований Кудерметова и Воскобоева поборятся ещё с одной россиянкой, Верой Звонарёвой, и теннисисткой из Швейцарии Тимей Бачински, которые получили второй номер посева.



Напомним, что в одиночном разряде турнира в Лиможе гарантирован российский финал – полуфинальные пары составили Маргарита Гаспарян, Евгения Родина, Вера Звонарёва и Екатерина Александрова.