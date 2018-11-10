31-летняя Шафаржова объявила о завершении карьеры

Чешская теннисистка Люси Шафаржова завершит профессиональные выступления после Открытого чемпионата Австралии – 2019, сообщается на её официальном сайте.



Такое заявление 31-летняя теннисистка сделала перед началом финального матча Кубка Федерации между сборными Чехии и США. На Australian Open Люси планирует сыграть как в одиночном, так и в парном разрядах.



Лучший сезон Шафаржова провела в 2015 году, сумев выйти в финал Открытого чемпионата Франции и выиграв «Ролан Гаррос» и Australian Open в парном разряде. 14 сентября 2015 года Шафаржова стала пятой ракеткой мира, и это её наивысшая позиция в рейтинге WTA. Два года спустя чешка стала лидером парного рейтинга WTA.



С 2015 года спортсменку преследуют травмы, которые и стали основной причиной решения завершить карьеру. В текущем сезоне Люси провела 23 поединка и выиграла 12 из них.